Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам в связи с завершением священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).

В поздравительных посланиях Президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну, Вице-президенту, Премьер-министру ОАЭ и правителю эмирата Дубай Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму Александр Лукашенко отметил, что этот праздник является отражением неразрывной связи поколений, милосердия и толерантности, символизирует заботу о тех, кто находится рядом, стремление к духовному очищению и добрым делам.

"Беларусь разделяет ценности этого благословенного события, которое призывает к миру, взаимопониманию, толерантности и братству", - подчеркнул Президент.

Обращаясь к Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду, Наследному принцу и Премьер-министру Мухаммеду бен Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду, Александр Лукашенко высоко оценил усилия Саудовской Аравии, направленные на урегулирование конфликтов, поиск решений международных проблем.

"Гуманитарная и благотворительная деятельность Королевства Саудовская Аравия в различных отраслях заслуживает искреннего уважения", - отметил Глава государства.

В поздравлении Султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду говорится: "Пусть праздник станет источником вдохновения для новых начинаний и плодотворных усилий на благо Вашего народа, укрепления стабильности, безопасности и прогресса Омана, его исключительной роли в регионе. В этот день хочу особенно подчеркнуть, что дружба и сотрудничество с Оманом - повод для гордости Беларуси. Основа двустороннего партнерства - общие ценности справедливости и открытости во внешней политике, которые создают надежный фундамент для полноформатного взаимодействия".

В посланиях Эмиру Государства Катар Тамиму бен Хамаду аль-Тани и заместителю Эмира Абдалле бен Хамаду аль-Тани Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Катар объединяет то, что оба народа уважительно относятся к своим религиям, древней истории и богатому культурному наследию, а традиционные ценности для них - крепкая семья, уважение к старшим и помощь слабым.

"Минск стремится к дальнейшему расширению связей с Дохой во всех сферах на принципах взаимного уважения, равноправия и понимания", - подчеркнул белорусский лидер.

"Празднование Ураза-байрама для Пакистана является неотъемлемой частью бесценного наследия предков, временем сближения людей, укрепления дружбы и братства", - говорится в поздравлениях Президенту Пакистана Асифу Али Зардари и Премьер-министру Шахбазу Шарифу.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество между Беларусью и Пакистаном продолжит динамично развиваться по всем направлениям.

Глава белорусского государства пожелал зарубежным лидерам крепкого здоровья, большого запаса духовных сил и созидательной энергии, успехов во всех начинаниях и счастья, а народам этих стран - мира, дальнейшего прогресса, благополучия и процветания.