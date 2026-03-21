Поздравления зарубежным лидерам с праздником Навруз

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с праздником Навруз.

Поздравительные послания направлены президентам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Александр Лукашенко отметил, что праздник Навруз наполняет сердца людей теплом, радостью, счастьем и надеждой на светлое будущее. Глава государства подчеркнул, что Беларусь, разделяя заложенные в этом празднике идеалы взаимного уважения и конструктивного взаимодействия, последовательно укрепляет отношения дружбы и партнерства с этими странами. Президент убежден, что развитие межгосударственного диалога и практического сотрудничества будет и далее служить интересам граждан и поддержанию стабильности в Евразии.

Глава государства пожелал зарубежным лидерам здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в ответственной деятельности, а жителям этих стран - мира и согласия.