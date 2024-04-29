Погранзаставе "Дивин" присвоено имя Героя Советского Союза лейтенанта Алексея Лопатина
Пограничной заставе "Дивин" 20-го пограничного отряда органов пограничной службы Беларуси присвоено имя Героя Советского Союза лейтенанта Алексея Лопатина. Соответствующий Указ № 180 подписал 29 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Данное решение Главы государства принято в целях патриотического воспитания молодежи, сохранения исторической памяти, популяризации боевых традиций и воинской службы в органах пограничной службы.