Подписано Распоряжение о строительстве в упрощенном и ускоренном порядке автомобильного моста через реку Припять

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Распоряжение, которым предусмотрено строительство в упрощенном и ускоренном порядке автомобильного моста через реку Припять. Он свяжет Лунинецкий и Столинский районы Брестской области. Завершить возведение моста Глава государства поручил в 2027 году.

Реализация этого важного инфраструктурного проекта имеет большое значение для жителей и гостей Полесья. В настоящее время кратчайший путь для автомобилей между районными центрами Лунинец и Столин составляет 46 км и предусматривает пересечение реки Припять через паромную переправу, которая имеет ограничения по габаритам и весу транспортных средств, ее работа зависит от погодных условий. Другие маршруты для автомобильного транспорта пролегают в объезд через Пинск (125 км) или Житковичи (180 км).

В соответствии с распоряжением Президента регионы получат новую надежную транспортную артерию, обеспечивающую максимальную доступность населенных пунктов, безопасное и комфортное дорожное движение для всех его участников.