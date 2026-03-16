Подписан Закон "Об изменении законов по вопросам регулирования гражданского судопроизводства и гражданских правоотношений"

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам регулирования гражданского судопроизводства и гражданских правоотношений".

Документ приводит более 50 законов в соответствие с нормами Гражданского кодекса и вступившего в силу с 1 января 2026 года Кодекса гражданского судопроизводства. В частности, уточнены подсудность определенных категорий дел, названия процессуальных документов и терминология, исключены неактуальные ссылки.

Кроме того, Законом закреплен справедливый подход в части возложения субсидиарной ответственности по обязательствам должника (вследствие причинения вреда жизни или здоровью, о компенсации морального вреда, выплате заработной платы) на собственников, учредителей (участников) юридических лиц, признанных банкротами, - исходя из пропорциональности принадлежащих им акций (долей в уставном фонде) организации.

Совершенствуется порядок создания политических партий (устанавливается необходимость образования оргкомитета и информирования об этом Министерства юстиции). Регламентируется порядок ликвидации общественных объединений и политических партий, а также обращения в доход государства имущества, оставшегося после их ликвидации.

Реализуется право обществ с ограниченной ответственностью действовать на основании типового устава, утвержденного Советом Министров.

В соответствии с Законом исключена необходимость выдачи свидетельств о присвоении квалификации судебного эксперта (данная информация будет размещаться в Реестре судебных экспертов в интернете), уточнен статус курсанта Государственного комитета судебных экспертиз.

Вступление в силу отдельных норм Закона дифференцировано: через месяц, три и шесть месяцев после его официального опубликования. Однако большая часть положений вступает в силу непосредственно после его официального опубликования.