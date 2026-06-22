Подписан Закон "Об изменении законов по вопросам дорожной деятельности"
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам дорожной деятельности". Документ направлен на создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными транспортными услугами.
Законом определяются права, обязанности и ответственность владельцев и пользователей автомобильных дорог.
В частности, создается информационный фонд в области дорожной деятельности для обеспечения дорожного хозяйства актуальной информацией по строительству и ремонту дорог. Устанавливаются особенности разработки проектной документации, возведения, реконструкции, эксплуатации и капитального ремонта автодорог, закрепляются принципы формирования сметной стоимости работ.
Кроме того, уточняется регламент эксплуатации автомобильных дорог, определяются правила организации и проведения диагностики автодорог и дорожных сооружений на них, а также особенности правового регулирования при осуществлении дорожной деятельности в отношении аварийных и предаварийных сооружений.