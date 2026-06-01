Подписан Закон "Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь"

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь".

Документом, в частности, предусматривается предоставление Правительству полномочий на установление порядка передачи поверхностных водных объектов в аренду для рекреации, физической культуры, спорта и туризма.

На законодательном уровне урегулированы вопросы использования поверхностных водных объектов для плавания на сооружениях, не относящихся к маломерным судам.

Закреплена возможность введения местными исполнительными и распорядительными органами запретов и ограничений на осуществление общего водопользования (включая купание, плавание на маломерных судах) только при наличии опасности для жизни и здоровья населения в соответствии с определяемыми Правительством критериями.

Предусматривается обязанность арендатора обеспечивать свободный доступ граждан к переданному в аренду водному объекту (за исключением ловли рыбы на объектах, арендованных для рыбоводства).

Вводится запрет на аренду части водного объекта для рекреации, физической культуры, спорта и туризма при отсутствии другого благоустроенного доступа к нему граждан.

Законом устанавливаются требования к небольшим искусственным водоемам (прудам-копаням), которые обустраивают землепользователи на своих участках.

Гражданам предоставляется право на добычу и изъятие подземных вод с применением водозаборных скважин на своих земельных участках без специального разрешения (право такого водопользования будет подтверждаться документом на землю).