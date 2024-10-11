Подписан Закон, направленный на создание дополнительных условий для занятости населения
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам занятости населения", который нацелен на создание дополнительных условий для занятости граждан страны.
В соответствии с Законом усилены требования к назначению и получению пособия по безработице (в целях исключения иждивенческих настроений). Оно будет назначаться гражданам при соблюдении следующих условий: нужно зарегистрироваться в службе занятости в течение месяца с даты увольнения, а также не менее 5 лет до регистрации безработным состоять в трудовых отношениях с уплатой взносов в фонд социальной защиты населения.
Максимальный период нахождения на учете в службе занятости сокращается с 18 до 12 месяцев, период выплаты пособия по безработице уменьшается вдвое - с 6 до 3 месяцев.
Кроме того, вводится институт квотирования рабочих мест для инвалидов. Квоты будут устанавливаться в порядке и размерах, определенных Правительством, для нанимателей всех форм собственности (кроме общественных объединений инвалидов, некоммерческих и бюджетных организаций).
Законом предусмотрено расширение перечня категорий безработных, которым предоставляются дополнительные гарантии занятости. К ним отнесены граждане предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения пенсионного возраста), а также те, кто прекратил находиться в ЛТП, и лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией и прошедшие медицинскую реабилитацию.
Расширены возможности граждан для получения содействия службы занятости в поиске работы, а нанимателей - в подборе кадров.
Для безработных предусмотрена возможность электронной регистрации, а также регистрации не только по месту жительства, но и по месту пребывания.
Нанимателям предоставляется право заявлять в Общереспубликанский банк вакансий сведения о текущей и перспективной потребности в работниках на действующие и новые рабочие места.