Подписан Указ об организации системы обращения с радиоактивными отходами

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля подписал Указ № 101 "Об организации системы обращения с радиоактивными отходами", направленный на обеспечение функционирования системы долговременного хранения и захоронения таких отходов.

Указ определяет источники финансирования деятельности специально уполномоченной организации - национального оператора по обращению с радиоактивными отходами, а также генеральную проектную организацию по научному сопровождению работ по проектированию и сооружению объектов обращения с радиоактивными отходами.