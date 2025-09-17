Подписан Указ об оказании поддержки спортивным организациям
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября подписал Указ № 337 "Об оказании поддержки спортивным организациям".
Документ предусматривает введение нового механизма государственной поддержки федераций и спортивных клубов, которым предоставляется право на получение субсидий со строго целевым расходованием денежных средств. Федерации могут получать субсидии за счет средств республиканского бюджета, а клубы по игровым и неигровым видам спорта - за счет средств местных бюджетов.
Одновременно с этим прекращается поддержка за счет получения спонсорами льгот по налогу на недвижимость, земельному налогу и налогу на прибыль.
Регулирование размера субсидий, совокупной поддержки, получаемой федерациями и клубами от государственных организаций в форме спонсорской помощи, рекламы и другого, а также заработных плат руководителей федераций, спортсменов, тренеров и иных специалистов будет осуществлять Совет Министров.
Для клубов, которые являются бюджетными организациями, сохраняется бюджетное финансирование.
При этом Указом не ограничивается возможность самостоятельно распоряжаться заработанными денежными средствами и спонсорской помощью, полученной от частных организаций.
Кроме того, в целях стимулирования высоких спортивных результатов создается общекомандный призовой фонд для клубов по игровым видам спорта. Порядок выдачи и размер призовых по итогам спортивного сезона будет также определяться Правительством.
Минспорта будет осуществлять контроль за использованием федерациями и клубами средств поддержки от государственных организаций и соблюдением законодательства в сфере физической культуры и спорта.
Предусмотренные Указом меры позволят обеспечить равномерное и объективное распределение средств государственной поддержки, а также контроль за их использованием.
Действующий Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191 "Об оказании поддержки спортивным организациям" прекращает действие 31 декабря 2025 года.