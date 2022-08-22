Подписан Указ об изменении правил реализации древесины

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 294, которым в новой редакции излагаются Правила реализации древесины.

Документ принят в целях усовершенствования порядка реализации древесины физическим и юридическим лицам, а также удовлетворения спроса на нее на внутреннем рынке.

Указом упрощается порядок реализации деловой древесины для физических лиц, которые смогут напрямую обращаться в лесхозы для ее приобретения. Уточняется перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым возможна продажа древесины вне биржевых торгов из фонда облисполкома. Оптимизируются биржевые механизмы проведения торговых сессий по продаже древесины на внутренний рынок.

Изменения вступают в силу через месяц после официального опубликования Указа.