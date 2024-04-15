Подписан Указ о социальной поддержке отдельных категорий граждан

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 апреля подписал Указ № 149 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан".

Документ принят в целях недопущения ограничения пенсионных прав постоянно проживающих в Беларуси граждан.

Указом предусмотрено включение периодов военной службы на территориях Латвийской и Эстонской ССР, ранее входивших в состав СССР, в стаж работы при назначении пенсии в Беларуси. Это позволит увеличить размеры пенсий примерно для 180 белорусских граждан.