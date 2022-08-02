Подписан Указ о реструктуризации таможенной задолженности юридических лиц

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 264 "О реструктуризации таможенной задолженности". Документ направлен на поддержку субъектов хозяйствования в сложившейся экономической ситуации.

Принятым Указом Государственному таможенному комитету предоставлены временные, до 31 декабря 2023 года, полномочия на принятие решений по реструктуризации на срок до одного года таможенной задолженности юридических лиц.

Реструктуризация будет распространяться на суммы не уплаченных в установленный срок таможенных и иных взимаемых таможенными органами платежей. Воспользоваться ею смогут субъекты хозяйствования, производящие товары или осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики, на основании их заявления и ходатайства республиканского органа государственного управления либо облисполкома (Минского горисполкома), а также графика поэтапного погашения такой задолженности.