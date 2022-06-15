Подписан Указ о реализации калийных удобрений

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня подписал Указ № 203 "О реализации калийных удобрений".

Документ направлен на расширение видов валют, в которых может уплачиваться вывозная таможенная пошлина на калийные удобрения. Указом предусмотрена возможность ее уплаты в российских рублях, китайских юанях, долларах США и евро.

Также Совету Министров в 2022 - 2023 годах предоставляется право принимать решения об установлении ставки вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения.