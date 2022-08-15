Подписан Указ о приеме в белорусское гражданство 401 человека

Глава государства Александр Лукашенко подписал 15 августа Указ № 275 о приеме в белорусское гражданство 401 человека, в том числе 86 несовершеннолетних.

Белорусский паспорт получит 341 украинец. В основном это лица, прибывшие в Беларусь из Донецкой и Луганской областей Украины. Среди них 39 семей.

Также гражданами Беларуси стали 60 иностранцев, прибывших из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, России, Молдовы, Литвы, Турции, Сирии, Египта, Афганистана, Ирана и Пакистана.

Всего после поручения Главы государства, данного им в ходе "Большого разговора с Президентом" в августе 2021 года, белорусскими гражданами стали 5 657 человек. Из них Президент принял в гражданство 3 030 иностранцев. В остальных случаях решение принимали органы внутренних дел.