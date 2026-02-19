Подписан Указ "О квалификационном экзамене"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 февраля подписал Указ № 60 "О квалификационном экзамене", которым совершенствуется процедура его проведения для лиц, впервые поступающих на государственную гражданскую службу.

Документом установлен формат данного экзамена. Это единый для всех тест, разработанный Академией управления при Президенте Республики Беларусь.

Проведение экзамена таким способом позволит исключить субъективность и протекционизм в кадровой работе, а также повысить требования к лицам, поступающим на государственную гражданскую службу.

Во время тестирования будет проведена проверка уровня знаний Конституции Беларуси и иных законодательных актов, владение которыми необходимо для всех категорий государственных гражданских служащих.

Перечень вопросов к экзамену и демонстрационная версия тестовых заданий для прохождения бесплатного пробного тестирования будут размещены на сайте Академии управления при Президенте Республики Беларусь.