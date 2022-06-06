Подписан Указ о государственных гражданских должностях

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня подписал Указ № 195 "О государственных гражданских должностях".

Документ подписан для реализации положений принятого недавно Закона "О государственной службе", которым закреплена целостная система государственной службы. В нее включены все ее виды: гражданская служба, военная служба, служба в военизированных организациях. При этом в Законе детально регламентируется государственная гражданская служба, предусматривается усиление требований к госслужащим, их дисциплине и ответственности, определяются обязанности, права, социально-правовые гарантии, нормы этического поведения госслужащих как на работе, так и в быту. Законом регламентируются особенности службы лиц, занимающих должности, включенные в кадровый реестр Главы государства, а также вводится Реестр государственных гражданских должностей, упорядочивается система классов.

Указом, в частности, устанавливается Реестр государственных гражданских должностей, соотношение классных чинов, персональных званий, дипломатических рангов, квалификационных классов и классов госслужащих, а также приравнивание действующих классов к новым. Реестром создана единая номенклатура всех государственных гражданских должностей в государственных органах Беларуси, упорядочены наименования должностей специалистов.