Подписан Указ о дополнительных мерах по защите работников от невыплат по договорам подряда

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля подписал Указ № 45 "Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений". 

    В соответствии с документом Департамент государственной инспекции труда наделяется правом вынесения обязательных для исполнения требований об устранении нарушений законодательства при выявлении фактов невыплаты (неполной выплаты) в установленный срок не только заработной платы, но и вознаграждений по гражданско-правовым договорам.

    При невыполнении субъектами хозяйствования данных требований взыскание таких выплат осуществляется во внесудебном порядке. Департамент госинспекции труда подает в органы принудительного исполнения представление о возбуждении исполнительного производства в интересах гражданина.

    Кроме того, для повышения социальной защищенности работников Указом увеличивается размер внеочередных платежей, удерживаемых с нанимателей в счет погашения задолженности по выплате заработной платы, - с 1,5 до 3 бюджетов прожиточного минимума.

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