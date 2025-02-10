Подписан Указ о дистанционной торговле ювелирными изделиями через интернет-магазины

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля подписал Указ № 52 "О дистанционной торговле ювелирными изделиями через интернет-магазины". Документ принят в целях поддержки отечественной ювелирной отрасли, развития интернет-торговли ювелирными изделиями белорусского производства.

    Согласно Указу юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим соответствующие лицензии, разрешено осуществлять интернет-торговлю маркированными ювелирными изделиями белорусского производства.

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