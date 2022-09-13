Подписан Указ, которым совершенствуется подготовка спортсменов национальных и сборных команд по видам спорта

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 321, которым совершенствуется подготовка спортсменов национальных и сборных команд по видам спорта.

Указом вводится возможность заключать трудовые договоры со спортсменами, входящими в переменные составы национальных команд и достигшими высокого спортивного результата. Заработная плата таким спортсменам будет выплачиваться из внебюджетных средств, заработанных центрами олимпийской подготовки и олимпийского резерва, а также за счет возможной спонсорской помощи.

В документе также уточнены функции полномочных органов (Министерство спорта и туризма, ДОСААФ и БФСО "Динамо") в отношении национальных и сборных команд Беларуси, унифицируются подходы к их формированию и обеспечению подготовки спортсменов.