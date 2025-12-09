По решению Президента безвизовый режим въезда в страну для граждан 38 европейских государств продлен на 2026 год

    По решению Президента Республики Беларусь безвизовый режим въезда в страну для граждан 38 европейских государств продлен до 31 декабря 2026 года.

    Условия безвизового въезда остаются прежними. Граждане этих стран могут пересекать государственную границу Беларуси через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска, используя действительные документы для выезда за границу. Срок пребывания в Беларуси составляет не более 30 суток со дня въезда, а для граждан Польши, Литвы, Латвии и лиц, имеющих статус негражданина Латвии, - не более 90 суток.

    Правом безвизового въезда можно пользоваться неограниченное количество раз, при этом общее количество дней пребывания по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году.

    Сохраняется также безвизовый порядок въезда через аэропорты Беларуси.

    Иностранные граждане, прибывшие в безвизовом порядке, могут следовать транзитом через страну, включая воздушные пункты пропуска, в третьи государства, за исключением Российской Федерации.

    Данный порядок не распространяется на владельцев дипломатических, служебных, специальных и приравненных к ним паспортов. Владельцы биометрических дипломатических паспортов государств - членов ЕС могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через Беларусь без виз в соответствии с соглашением между Республикой Беларусь и ЕС об упрощении выдачи виз.

    Беларусь остается открытой для гостей из зарубежья и готова принимать туристов, деловых партнеров. Страной создаются все необходимые условия для комфортного и безопасного пребывания, демонстрируется гостеприимство и доброжелательность, которые являются неотъемлемой чертой белорусского общества.

    С 1 января этого года в Беларусь прибыли более 210 тыс. иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза.

