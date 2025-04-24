По поручению Президента Правительством внесен в Парламент законопроект "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне"

По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко Правительством внесен в Парламент законопроект "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне".

В законопроекте сохранены успешно апробированные в ходе амнистий прошлых лет подходы (за последние пять лет в Беларуси были объявлены четыре амнистии). Одновременно предусмотрен и ряд новаций.

Перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, дополнен новой категорией лиц с определенными заболеваниями.

Также предлагается ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до шести лет включительно, заменить наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на один год к лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека.

В отношении большинства осужденных основными условиями для применения предусмотренной законопроектом амнистии являются полное возмещение вреда (ущерба), причиненного совершенным преступлением, а также положительная характеристика лица в период отбывания наказания.

По предварительным расчетам под амнистию попадут почти 8 тыс. осужденных.