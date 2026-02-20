Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 февраля подписал Указ № 65 о награждении орденом Матери.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы различных сфер деятельности. В их числе - представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, лесного и жилищно-коммунального хозяйств, организаций транспортной отрасли, энергетики, банковской, страховой и социальной сфер, торговли, связи и общественного питания, потребкооперации, органов внутренних дел, учреждений образования, здравоохранения, культуры, религиозных организаций, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки.

Среди награжденных - инженер по лесозаготовкам и переработке цеха-250 ОАО "Ивацевичдрев" Алина Марчук, проводник пассажирского вагона Брестского отделения Белорусской железной дороги Марина Сеньковец, страховой агент представительства "Белгосстраха" по Пинскому району Майя Юрченко, медицинская сестра терапевтического отделения Шарковщинской центральной районной больницы Анастасия Рутковская, учитель-дефектолог специального детского сада № 17 Светлогорска Наталья Стукач, водитель погрузчика электротранспортного участка ОАО "Мостовдрев" Диана Стома, заместитель директора Любанской детской школы народного декоративно-прикладного искусства Юлия Мещерина, животновод ОАО "Авангард-Нива" Осиповичского района Алеся Лешанкова и специалист по оказанию розничных банковских услуг центра банковских услуг № 527 ОАО "АСБ Беларусбанк" Анжелика Климович.

Всего орденом Матери награждены 203 жительницы всех областей и Минска.