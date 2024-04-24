Определены 64 победителя для занесения на Республиканскую доску Почета

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля подписал Указ № 174 "О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2023 год".

Указом определены 64 победителя из числа регионов и организаций, которые удостоены занесения на Республиканскую доску Почета за достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития по итогам работы за 2023 год.

В их числе 11 административно-территориальных единиц: Брестская и Минская области, г.Минск, Барановичский и Каменецкий районы Брестской области, Островецкий район Гродненской области, Несвижский и Солигорский районы Минской области, Ленинский район г.Бреста, Московский и Центральный районы г.Минска.

На Республиканскую доску Почета также будут занесены 11 организаций промышленности; 3 организации, осуществляющие деятельность в строительстве; 9 организаций сельского и рыбного хозяйства; 2 организации лесного хозяйства; 28 организаций сферы услуг (организации торговли, образования, здравоохранения, науки, культуры, социального обслуживания и другие).

Занесение на Республиканскую доску Почета является общественным признанием весомого вклада регионов и коллективов предприятий в социально-экономическое развитие и рост благосостояния страны, что является стимулирующим фактором для достижения еще более высоких результатов в будущем.