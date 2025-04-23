Определены 60 победителей для занесения на Республиканскую доску Почета

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля подписал Указ № 168 "О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2024 год".

Указом определены 60 победителей, которые будут занесены на Республиканскую доску Почета за достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития по итогам работы за 2024 год.

Победителями стали Гродненская, Минская, Могилевская области и Минск, из числа районов - Жабинковский район Брестской области, Верхнедвинский район Витебской области, Сморгонский район Гродненской области, Минский и Несвижский районы Минской области, среди городов и районов в городах - Брест, Московский район Бреста и Московский район Минска.

На Республиканскую доску Почета будут также занесены передовые организации, осуществляющих деятельность в промышленности, строительстве, сельском и лесном хозяйстве, торговле, образовании, здравоохранении, науке, культуре и других сферах.

Республиканская доска Почета - знак общественного признания весомого вклада административно-территориальных единиц и коллективов предприятий в социально-экономическое развитие и рост благосостояния страны. Занесение на Республиканскую доску Почета является стимулирующим фактором для достижения еще более высоких результатов в будущем.

Официальное открытие обновленной Республиканской доски Почета состоится в преддверии Праздника труда.