Одобрены поправки в Договор об ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 апреля подписал Указ № 111, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств - членов этого союза от 5 июля 2010 года.

На проведение переговоров по проекту протокола уполномочен Государственный таможенный комитет.