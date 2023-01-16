Одобрен проект соглашения с Зимбабве о поощрении и взаимной защите инвестиций

Глава государства Александр Лукашенко подписал Указ № 8, которым одобрен проект соглашения между Беларусью и Зимбабве о поощрении и взаимной защите инвестиций в качестве основы для проведения переговоров.

Президент уполномочил Министерство экономики на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

Министерство иностранных дел уполномочено на подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.