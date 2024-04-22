Одобрен проект соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере надзора за финансовым рынком

Глава государства Александр Лукашенко 22 апреля подписал Указ № 172, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Правительством Беларуси, Национальным банком Беларуси и Правительством России, Центральным банком России о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком.

В целях укрепления надежности и обеспечения стабильности финансовых рынков проектом соглашения закрепляются способы обмена между надзорными органами (Нацбанком Беларуси, Минфином Беларуси и Центробанком России) информацией, полученной в рамках надзора и контроля на финансовых рынках. Предусмотрены также процедура проведения надзорными органами совместных проверок участников финансового рынка, имеющих трансграничные учреждения, и возможность создания совместных надзорных коллегий.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочены Правительство и Национальный банк.