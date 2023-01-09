Одобрен проект соглашения о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству с Зимбабве

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Зимбабве о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству. Соответствующий Указ № 4 Глава государства подписал 9 января.

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.