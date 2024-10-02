Одобрен проект соглашения с Саудовской Аравией о воздушном сообщении

Глава государства Александр Лукашенко 2 октября подписал Указ № 387, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между правительствами Беларуси и Саудовской Аравии о воздушном сообщении.

В этом международном договоре определяются условия осуществления полетов, посадки и высадки пассажиров, принятия на борт и выгрузки багажа, груза и почты при выполнении международных пассажирских, грузовых и почтовых перевозок.

Реализация документа позволит обеспечить безопасность полетов и развитие взаимовыгодного сотрудничества с Королевством Саудовская Аравия в области воздушного сообщения.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.