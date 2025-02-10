Одобрен проект соглашения с Иорданией об устранении двойного налогообложения

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения с Иорданией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств. Соответствующий Указ № 53 Глава государства подписал 10 февраля.

Министерство по налогам и сборам уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.