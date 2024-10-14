Одобрен проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о формировании бюджета ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября подписал Указ № 393, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года.

Документом пересматриваются долевые взносы государств - членов ШОС в бюджет этой организации. Размер взноса определяется на основе принципа долевого участия сторон, а Беларусь 4 июля 2024 года стала полноправным, десятым членом ШОС.

На проведение переговоров по проекту Протокола и его подписание уполномочено Правительство Беларуси.