Одобрен проект межправсоглашения с Угандой об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 февраля подписал Указ № 68, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между правительствами Беларуси и Уганды об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

В соответствии с документом граждане двух стран - владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года - 90 дней.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.