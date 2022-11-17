Одобрен проект межправсоглашения с Россией о сотрудничестве при обращении с отработавшим ядерным топливом

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом. Соответствующий Указ № 406 Глава государства подписал 17 ноября.

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Министерство энергетики уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Данным проектом международного договора устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также возврата в Беларусь радиоактивных отходов. Проектом соглашения предусмотрены гарантии со стороны Беларуси по приему радиоактивных отходов и готовности инфраструктуры, необходимой для их приема и безопасного обращения с ними.

Подписание соглашения позволит в результате переработки радиоактивных отходов снизить их объем в сравнении с прямым захоронением отработавшего топлива.