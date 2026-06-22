Обращение по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа

Дорогие соотечественники!

22.06.41 - цифры, выжженные в памяти белорусского народа, как самая страшная дата в истории. Дата вторжения в страну гитлеровской армии, собранной со всей Европы, в целях завоевания жизненного пространства для объявивших себя "высшей расой" нацистов. Это начало масштабной зачистки восточноевропейской территории с экспериментами над людьми, казнями, пытками и массовыми убийствами беззащитных жителей - стариков, женщин, детей.

Война пришла на нашу землю ровно 85 лет назад. Она забрала жизнь каждого третьего и поломала судьбы миллионам белорусов. Из года в год этим июньским утром мы вспоминаем, как стояли насмерть Брестская крепость, укрепрайоны и города, сорвавшие планы молниеносного наступления фашистской Германии. Мы помним, как долгие 1132 дня сражалась оккупированная республика, истекая кровью непокоренных и несломленных героев-подпольщиков, партизан и мирных жителей.

Наша память - щит, которым мы сдерживаем агрессию воинствующего реваншизма. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа является актом справедливого суда над преступлениями, не имеющими срока давности.

Мы, наследники победителей, обязаны всегда защищать историческую правду, беречь память о героях той войны и прививать своим детям иммунитет против идеологий исключительности и превосходства наций, учить их гордиться великим подвигом советского народа, который подарил нынешним поколениям жизнь, мир и свободу.

Светлая память безвинным жертвам Великой Отечественной войны, вечная слава героям-победителям.

Александр Лукашенко