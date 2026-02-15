Обращение к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане

Уважаемые товарищи!

Сегодня в нашей стране отмечается День памяти воинов-интернационалистов.

Около 30 тысяч уроженцев белорусской земли, проявляя мужество и стойкость, отстаивали право афганского народа на мирную жизнь и развитие.

Вы честно и самоотверженно выполняли интернациональный долг, оставаясь верными присяге, побеждали в ожесточенных и изнурительных сражениях.

Продолжая боевые традиции ветеранов Великой Отечественной войны, вы являетесь образцом для нынешнего поколения защитников Отчизны, вносите значимый вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, оптимизма, добра и благополучия под мирным небом родной Беларуси.

Александр Лукашенко