Обращение к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане

Воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане

Уважаемые товарищи!

Сегодня мы вспоминаем памятные события, ставшие символом стойкости, мужества и героизма сыновей белорусской земли.

С честью выполняя свой интернациональный долг, вы защищали дружественный народ Афганистана от междоусобных войн и конфессиональных противоречий. Закладывая основу развитой экономики и современной социальной инфраструктуры, открывали для среднеазиатской страны новую страницу ее истории.

Спустя десятки лет подвиги молодых ребят и опытных командиров продолжают жить в сердцах благодарных потомков. Для нынешних поколений вы образец честности и порядочности, доблести и отваги. Достоинств, которыми на протяжении всей своей истории славится белорусский народ.

Внося весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи, вы прививаете ей любовь к Отечеству, содействуете сохранению мира и спокойствия на родной земле.

Желаю крепкого здоровья, счастья и мирного неба.

Александр Лукашенко