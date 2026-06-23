Обращение к участникам мероприятия по случаю открытия обновленного комплекса в честь операции "Багратион"
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение участникам мероприятия по случаю открытия после реконструкции мемориального комплекса, посвященного операции "Багратион".
"Летом 1944 года на гомельской земле прозвучали мощные залпы, свидетельствующие о начале уникальной стратегической операции "Багратион", в ходе которой была разгромлена группа германских армий "Центр" и освобождена наша республика, что фактически предопределило бесславный конец гитлеровского рейха", - говорится в обращении.
Глава государства констатировал, что открытие обновленного мемориального комплекса - еще одно яркое свидетельство благодарной памяти потомков о подвиге героев, принесших свободу белорусскому народу. "Памяти, которая будет жить в веках", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент отметил, что в реконструкции комплекса приняли участие жители всей страны. Слова особой признательности за вклад в святое дело сохранения правды о войне Александр Лукашенко адресовал неравнодушным гражданам, историкам, проектировщикам, строителям, трудовым коллективам и общественности.
"Убежден, мемориальный комплекс станет знаковым местом для белорусов и гостей нашей страны, хранилищем народной памяти и центром патриотического воспитания молодежи", - подчеркнул Глава государства.
Президент пожелал участникам мероприятия крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов под мирным небом родной Беларуси.