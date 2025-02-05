Национальный исторический музей Беларуси и парк Народного единства планируется построить в 2025-2027 годах

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 февраля подписал Указ № 50, которым предусматривается строительство в 2025-2027 годах в районе улицы Орловской в Минске Национального исторического музея Беларуси, парка Народного единства и создание постоянной экспозиции музея.

    Музею присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки, участие в которой могут принять молодые люди в возрасте до 31 года, в том числе в составе студенческих отрядов.

    Реализация Указа будет способствовать формированию у белорусов чувства гордости за свою страну и сопричастности к ее истории, культурному и духовному наследию.

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