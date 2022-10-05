На восстановление мелиорированных земель будут направлены дополнительные средства из республиканского бюджета

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 353 "О финансировании расходов по культуртехнической мелиорации и осуществлению функций заказчика".

Документом предусматривается дополнительное направление средств республиканского бюджета на проведение мероприятий по культуртехнической мелиорации.

Реализация Указа создаст условия для восстановления мелиорированных земель, а также дополнительного их вовлечения в сельскохозяйственный оборот.