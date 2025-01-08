На поощрение одаренных учащихся и студентов будет выделено Br680 тыс. из резервного фонда Президента

Из резервного фонда Президента Беларуси будет выделено Br680 тыс. на поощрение одаренных учащихся и студентов, а также лиц, их подготовивших. Соответствующее решение спецфонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов утверждено распоряжением, которое подписал Глава государства Александр Лукашенко.

В соответствии с данным решением присуждены 26 гранд-премий с вручением нагрудного знака "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў" и 217 специальных премий победителям республиканских олимпиад и конкурсов. Вознаграждение за особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов получит 21 педагогический работник.

Кроме того, за отличную учебу, успехи в научно-исследовательской и творческой деятельности 173 студентам и курсантам учреждений высшего образования назначена стипендия Президента Беларуси.

Распоряжение Главы государства направлено на выявление и поддержку наиболее мотивированной и одаренной молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы, научной и творческой деятельности, стимулирование профессионального роста педагогов.