Изменился порядок индексации тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 312 от 9 сентября 2022 г., предусматривающий изменение порядка индексации тарифов (цен) на коммунальные услуги для юридических лиц.

В связи с переходом на российские рубли в расчетах за приобретаемый в Российской Федерации газ Указом установлено, что индексация цен на энергоресурсы и тарифов на коммунальные услуги осуществляется в привязке не к курсу доллара США, а к курсу иностранной валюты, используемой при расчетах.

Так как цены на газ в зависимости от курса белорусского рубля к российскому рублю установлены с 1 июля 2022 г., данный порядок индексации также устанавливается с этой даты.