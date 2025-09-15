Интервью российскому журналу "Разведчик"

Интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко российскому журналу "Разведчик" опубликовано 15 сентября. Глава государства ответил на актуальные вопросы, которые касались различных тем внутренней и внешней политики, взаимодействия Беларуси и России в Союзном государстве и ситуации на западных границах, возможностей урегулирования конфликта в Украине, а также отдельных этапов биографии Президента и его становления как Главы государства.

Об умении устанавливать особую связь с народом и во всем полагаться на его мнение

Первый вопрос белорусскому лидеру касался его колоссального опыта государственного управления, приобретенного в чрезвычайно сложную историческую эпоху, и умения весь этот период успешно вести страну по "белорусскому пути", как он назвал его в своей инаугурационной речи. Президента спросили про секрет успеха и наиболее ценные уроки государственного строительства.

Александр Лукашенко в этой связи упомянул сказанную им когда-то фразу "президентами не становятся, президентами рождаются" и пояснил, какой смысл вкладывал в эти слова. "Это не про высшие силы и провидение. Я реалист и прагматик. Речь про то, как в человеке по мере взросления, постепенно, "от жизни, от земли" зарождается осознанная любовь к стране, своему народу, готовность в трудный для государства момент взять на себя ответственность и сделать все, чтобы оправдать доверие соотечественников. Это про установление особой связи со своим народом. Про ответственность за принятые политические решения и тяжелейшую работу - без оглядки на все", - сказал Президент.

Он подчеркнул: "Я безмерно уважаю и люблю своих людей, свою страну. И для меня самое страшное - подвести народ, который в меня поверил. 30 лет назад я поклялся, что буду им служить честно. Это и делаю. Работаю, а не властвую. Как бы ни было сложно".

Глава государства обратил внимание, что самые судьбоносные для страны решения в Беларуси принимают с учетом мнения людей и их интересов, через референдумы. "Я привык во всем полагаться и опираться на народ. И глубоко убежден, что только он вправе решать свою судьбу. В этом суть древней славянской традиции нашего народовластия со времен вече", - заявил Президент.

Главная идея, с которой Александр Лукашенко, по его словам, когда-то пришел в большую политику, - сохранить преемственность. "Были внутренняя уверенность в правоте этого курса и запрос общества. Поэтому была поддержка, - отметил он. - Народ понимал: у нас есть свое государство, и если его предательски загубим, придется начинать сначала".

"Такая вот житейская формула успеха: хочешь расти, двигаться вперед - учитывай волю народа и не ломай выстроенную предыдущими поколениями опору, - подчеркнул Президент. - Мы знаем, как жили наши предки, когда подчинялись законам и интересам других государств. Знаем, как начала меняться жизнь белорусов в советский период. Поэтому в 90-е даже речи быть не могло о том, чтобы потенциал, созданный в БССР, отдать зарубежным толстосумам-олигархам. Ни за какие деньги. Люди не поняли бы и не позволили бы это сделать".

Александр Лукашенко подчеркнул, что всегда стремился сделать так, чтобы белорусы были счастливы на родной земле, чтобы сами управляли собственной судьбой и страной. "И пусть мы сегодня живем небогато, но достойно. Мы живем на своей земле, знаем, как жить и что делать исходя из ресурсов, которыми располагаем", - констатировал он.

"Главное, мы живем в мирной, спокойной и безопасной стране, - продолжил Президент. - Поверьте, если не будет мира, если в стране начнут стрелять и взрывать, - уже ничего не надо: ни работы, ни зарплаты… Вот почему я не устаю повторять: лучше воевать в поле, на заводе и ферме, чем в окопах".

Именно поэтому, как убежден Глава государства, белорусам нельзя расслабляться и самоуспокаиваться. Если работать и сохранять единство, можно достичь многого. "Как будем работать, так и будем жить. Главное, чтобы в мире и согласии, - подчеркнул белорусский лидер. - За этот путь миллионы наших соотечественников в прошлом отдали жизни. За этот путь белорусы отдали свои голоса 30 лет назад и голосуют сегодня. Я верен ему и буду идти по нему до конца, чтобы сохранить суверенную и независимую Беларусь".

О новом музее, который станет объектом гордости и образцом отношения к своему прошлому

Весь непростой тысячелетний путь становления белорусской государственности и оформления белорусов как самодостаточной нации с уникальной историей и богатой культурой будет отражен в экспозиции нового Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске. Об их строительстве также шла речь во время интервью.

Глава государства пояснил, что их появление - это ответ на запрос времени и это право, которое белорусский народ заслужил сполна.

Александр Лукашенко обратил внимание, что белорусы прошли сложный исторический путь и достигли высоких результатов. "Не сломались, когда жили под плеткой панов, не растворились в чужом этносе, когда этой же плеткой из белорусов выбивали историческую память, веру, язык, культуру, - заметил он. - Построили государство на небывалой разрухе после Первой мировой и гражданской войн. Проявили массовый беспримерный героизм, защищая Родину в годы Великой Отечественной".

"Вся история народа - подвиг. Это должно стать объектом гордости для людей, особенно для молодежи, которая активно включилась в эту общенациональную стройку (там сейчас активно трудятся, например, студенческие строительные отряды БРСМ. - Прим.)", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что главным его требованием к авторам проекта было - никакого националистического или ура-патриотического перехлеста. "Нужно отразить объективный взгляд на нашу историю. Все должно быть основано на фактах и сделано в духе времени. В новом здании музея потомки увидят образец отношения к своему прошлому", - заявил белорусский лидер.

Над проектом ведут работу опытнейшие архитекторы, строители и историки страны. Параллельно разработана концепция экспозиции. По словам Президента, история Беларуси в ней показана как непрерывный и закономерный процесс появления страны на политической карте мира, все этапы исторического развития белорусского народа отражены без изъятий и преувеличений.

О безумстве на западных границах и решимости ответить так, что мало не покажется

Сейчас Беларусь продолжает развиваться как суверенное, независимое государство, но ситуация из-за поведения ее западных соседей остается напряженной. Польша и страны Балтии регулярно обостряют обстановку, говорят даже о намерении заминировать границы. Главу государства спросили, какой будет реакция Минска в том случае, если они перейдут от слов к делу.

"Подобные заявления - лицо общей политики Запада в отношении Беларуси и России. И самое печальное, что политика эта не меняется", - сказал Александр Лукашенко. Он заявил, что прошло уже 80 лет с окончания Второй мировой войны, а на Западе до сих пор считают угрозой Беларусь, Россию и их союз.

"Под эту марку НАТО спешно вооружает Европу, а Польша и страны Балтии в угоду своим хозяевам выдумывают якобы "защитные" меры. Одна из них - выход из Оттавской конвенции и минирование границы с Беларусью. Все это не что иное, как очередная попытка надавить на Беларусь", - считает Президент.

"Недружественная политика Запада по отношению к нам перерастает в откровенно агрессивную, - подчеркнул белорусский лидер. - Пока особых рисков и прямых военных угроз не видим, поскольку противопехотные мины - оборонительный тип оружия. Тем более что у нас нет планов переходить границы соседей без приглашения".

Александр Лукашенко в очередной раз заявил о готовности Беларуси дружить и сотрудничать со всеми, кто этого искренне хочет, идти туда, где нас ждут. Но идти "не на танках, а на тракторах".

В то же время действия соседей на западных границах вряд ли способствуют безопасности и стабильности в регионе. "Ну зачем сегодня минировать границы, тратить миллионы на выстраивание железных заборов, на преодоление которых мигрантам требуются считанные минуты? - риторически спросил Президент. - Миллионы долларов вложили, разворовали половину, минируют границы, накачивают армии войсками и техникой, а что в итоге? Кому от этого лучше?"

Такое безумство в первую очередь опасно для самих же инициаторов, уверен Глава белорусского государства. "К счастью, простые люди все понимают и выступают против этих опасных авантюр (например, 54% поляков в одном из опросов. - Прим.)", - заметил белорусский лидер. Он обратил внимание, что санкции, введенные против России и Беларуси, негативно отразились и на жизни поляков, литовцев, латвийцев, которые столкнулись с ростом цен на энергоносители, потерей традиционных рынков, снижением поступлений в бюджет. "Время показало, что санкции - выстрел себе же в ногу", - уверен Александр Лукашенко.

"Однако в руководстве Польши, Литвы и Латвии политические амбиции важнее здравого смысла, - заявил Глава белорусского государства. - Бюджет на оборонные расходы в этих странах уже приближается к 5% ВВП (для сравнения, в Беларуси - не более 1%). За все платят простые люди, социальное самочувствие которых с каждым днем тает вместе с надеждами на лучшую жизнь. Но о них, как и о последствиях безумных решений, никто не думает".

Президент подчеркнул, что в Беларуси и в Союзном государстве, конечно, следят за развитием обстановки на западных рубежах и в случае прямой угрозы молниеносно ответят любому, кто посягнет на белорусскую землю. "Если перейдут от слов к делу - мало не покажется. Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую, - предупредил Александр Лукашенко. - Однако соседей не выбирают, они от Бога. И мы всегда предлагали и предлагаем жить по-добрососедски. Не хотят. Творят на границе такое, что уму непостижимо".

Об отсутствии иллюзий, но наличии надежд в отношении руководства Польши

Главу государства спросили, ожидают ли в Беларуси каких-либо изменений в отношениях с Польшей в связи с вступлением в должность нового Президента этой страны Кароля Навроцкого.

"Скажу честно, мы не питаем иллюзий относительно скорого возобновления диалога, - отметил белорусский лидер. - С одной стороны, одним из лозунгов пана Навроцкого на выборах был "Польша прежде всего". В своих предвыборных выступлениях он неоднократно заявлял, что защита польского народа - одна из целей его президентства. Мы понимаем, что на этой теме во время предвыборной гонки было удобно набирать очки. Но мы знаем, что польский народ хочет развивать отношения с нашей страной. Поляки и белорусы не враги друг другу. С другой стороны, Варшава продолжает выдвигать необоснованные претензии и обвинения в адрес Беларуси. Она же приютила, политически и информационно подпитывает наших беглых, используя их в своих целях".

Александр Лукашенко также обратил внимание на продолжающиеся попытки переписать, переиграть историю, подогнать ее толкование под политическую конъюнктуру. "Мы также хорошо знаем, какую роль сыграл нынешний Президент Польши (в его бытность руководителем польского Института национальной памяти) в демонтаже памятников советским воинам, погибшим при освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков, - заметил Президент. - Только вдумайтесь: 600 тыс. советских воинов, среди которых немало белорусов, погибли в боях за Польшу и навсегда остались лежать в польской земле! И кто из тамошних политиков сегодня об этом вспоминает? Чем нам сегодня отвечают? Угрозами, санкциями, милитаризацией, "байполами", "байсолами" (финансируемые Западом антиправительственные организации. - Прим.) и прочими диверсиями".

К тому же известно, что Кароль Навроцкий является убежденным сторонником НАТО и союза с США и вряд ли отступит от своих убеждений. "Потому не приходится ждать, что будет, как прежде. Но мы все же надеемся, что у польских коллег возобладают политические мудрость и здравомыслие, - сказал Александр Лукашенко. - Надеемся, что по ту сторону границы нас услышат, будут объективно оценивать ситуацию в Беларуси и перестанут вмешиваться в наши внутренние дела. Мы открыты для диалога. В современных условиях важно находить пути для решения проблем, а не создавать новые. Мы должны строить мосты, а не стены, чего не скажешь о соседях".

Об авантюрах европейских политиков и новых центрах силы, набирающих вес

В числе тем, которые затрагивались в интервью, был и украинский кризис. Упоминались, в частности, переговоры по его урегулированию в Минске в 2015 году и последовавшие гораздо позже откровения европейских участников о том, что они и не собирались выполнять достигнутые соглашения, а лишь "покупали время" для киевского режима. Президента Беларуси спросили, каким может быть дальнейший диалог с подобными "партнерами".

"Было неожиданно, но не удивительно, - ответил Глава государства. - Неожиданно, потому что от политиков такого уровня (а они себя причисляли к пантеону мировых лидеров, так ведь?) все же ждешь какой-то последовательности, серьезности, основательности. С другой стороны, признание евролидеров в том, что они вышли на переговорную площадку, простите за выражение, с фигой в кармане, было неудивительно. Ничего нового. Они привыкли врать, это их стиль".

По этому поводу Александр Лукашенко напомнил, как после победы над гитлеровской Германией коллективный Запад одних нацистов сажал на скамью подсудимых, других, купивших себе жизнь секретами, прятал в США, Аргентине, Канаде. Можно в этом ряду вспомнить и о том, как шло разоружение после распада СССР, в каких пропорциях. "Нам врали всегда", - констатировал белорусский лидер, добавив, что примеров этому множество.

"Тогда, в 2015 году, мы готовили переговоры в Минске искренне. Мы старались думать о Западе, как об ответственном партнере. Иначе в чем смысл выхода на переговорную площадку такого уровня? - продолжил Президент тему переговоров "нормандской четверки". - Да, мы рассчитывали, что подписанные в Минске договоренности заложат прочную основу для долговременной стабилизации. Все работали по-настоящему. Семнадцать часов тяжелейших переговоров, без сна, с эмоциональными спорами, но с желанием остановить кровопролитие, восстановить мир". А в это же время Ангела Меркель и Франсуа Олланд, на тот момент представлявшие Германию и Францию, по их же признаниям, приехали усыпить бдительность другой стороны переговоров, накопить сил и подкинуть поленьев в украинский костер.

Поэтому, по мнению Александра Лукашенко, закономерным и логичным выглядит нынешнее нежелание Президента США Дональда Трампа вовлекать в переговоры европейцев. "Зачем ему общаться с политиками, репутация которых ниже плинтуса. Ему нужны и партнеры, и оппоненты, с которыми он будет говорить на равных. А на равных - это уже с другими лидерами. Это страны ШОС, БРИКС. Формируется серьезный противовес старым структурам. И этот маховик не остановить - новые центры силы набирают политический вес. С ними придется считаться", - подчеркнул Глава государства.

В этой связи он обратил внимание на глобальную инициативу, высказанную Председателем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС в Китае, - управление на основе равноправия и справедливости. "Си предлагает: суверенное равенство, примат международного права, многосторонность. И это именно то, что нужно, чтобы размотать клубок накопившихся проблем в международной повестке", - подчеркнул Александр Лукашенко. По его мнению, это позволит восстановить доверие, утраченное из-за авантюр Евросоюза. А при тех вводных, которые имеется по итогу признаний его лидеров, такого доверия к странам ЕС нет. "Я не знаю, как можно вести с ними дела в принципе", - добавил белорусский лидер.

Об Украине, Трампе в роли посредника и дипломатической шелухе

"Мирным переговорам по Украине нет альтернативы. Но это должен быть открытый и уважительный диалог, который позволит найти компромисс с учетом интересов всех сторон конфликта", - подчеркнул Глава государства.

По его словам, сейчас остается верить, что Президент США Дональд Трамп действительно хочет положить конец этому конфликту. "На Аляске (во время переговоров с Президентом России Владимиром Путиным. - Прим.), что бы там ни писала европейская и отчасти американская пресса, Трамп со своей ролью - а он играл исключительно роль посредника, который хотел узнать из первых уст позицию России как стороны конфликта, - я считаю, справился", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что непосредственно перед переговорами на Аляске состоялся их телефонный разговор с Президентом США - откровенный, хороший разговор. "Говорили и об Украине. Я изложил Трампу свое видение, свою точку зрения. Он ее выслушал. Ну а насколько наш разговор был полезен перед встречей на Аляске - это уже ему виднее", - добавил Глава государства.

"Скажу прямо: Трамп говорит жестко, без дипломатической шелухи. С ним можно не соглашаться, спорить, но ты понимаешь его позицию. И это более ценно, чем десятки европейских деклараций, где каждое слово завернуто в красивую дипломатическую обертку, но при этом ничего не значит", - подчеркнул Президент Беларуси.

О внешнеполитических акцентах, многовекторности и проигрышной стратегии Запада

Говоря в целом о внешней политике Беларуси и ее конкурентных преимуществах, Глава государства обратил внимание, что страна с момента обретения независимости системно и целенаправленно выстраивала дружественные отношения с зарубежными партнерами. В основе этого процесса - принцип многовекторности.

Но, к сожалению, Запад в отношениях с Беларусью практически с самого начала применял двойные стандарты, вводил санкции и ограничения под надуманными предлогами. "Это была изначально проигрышная стратегия, хотя бы потому, что они - не весь мир и даже не его большинство", - заметил Президент. За последние несколько лет экспортные товарные потоки Беларуси были переориентированы с Запада на иные рынки.

"Страны дальней дуги, двери которых открыты для нас, - это уже не просто "пояс" экономического роста, а пространство равноправных партнеров, где пересекаются интересы ведущих мировых держав, формируются новые альянсы и центры силы. Внимание всех без исключения приковано сегодня к Азии, Африке и Ближнему Востоку", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В Азии Беларусь активно развивает диалог с Китаем, Ираном, Вьетнамом, Индонезией, Пакистаном, КНДР, Индией, Таиландом, Лаосом, Камбоджей, Малайзией, Мьянмой, Филиппинами и другими странами. На Ближнем Востоке активно взаимодействует с Оманом, ОАЭ, Саудовской Аравией, Катаром, придерживаясь тактики наведения мостов, когда определенные страны становятся проводниками Беларуси в другие регионы.

Немалые результаты достигнуты Беларусью в Африке. В прошлом году экспорт туда существенно вырос и составил более полумиллиарда долларов. "Успешно реализуются совместные программы механизации сельского хозяйства с Зимбабве и Нигерией. Этот элемент сотрудничества стал брендом Беларуси в Африке и вызывает значительный интерес у других стран континента - от Гвинеи-Бисау до Мозамбика. Укрепляются связи с традиционными партнерами: Египтом, Кенией, ЮАР, Эфиопией. Новый импульс получили контакты с Алжиром, - привел примеры Президент. - Мы верны своим подходам - приходим в Африку как друзья, чтобы помочь и научить там, где в этом есть потребность".

Что касается Латинской Америки, здесь Беларусь нацелена на всестороннее укрепление межгосударственного диалога с основными союзниками в регионе - Венесуэлой, Кубой и Никарагуа. Благодаря планомерному и поступательному выстраиванию сотрудничества с Аргентиной, Бразилией, Колумбией, Панамой, Уругваем и Эквадором видна практическая отдача и готовность этих стран к прагматичному взаимодействию.

Кроме развития двусторонних контактов, Президент также обратил внимание на взаимодействие с международными организациями. Он напомнил, что Беларусь стала полноправным участником одной из крупнейших влиятельных региональных структур - Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь обрела статус партнера БРИКС - объединения, которое, по сути, является голосом глобального большинства.

"Наш стратегический вклад в стабильность и развитие Азии, Африки и Латинской Америки - обеспечение продовольственной безопасности. Мы можем предложить и, что самое главное, реализовывать комплексные интегрированные решения - от поставок сельхозтехники и трансфера технологий до организации переработки, хранения, сервисного обслуживания, логистики. Наша визитная карточка на глобальной арене - основательность и неукоснительная реализация достигнутых договоренностей, умение решать масштабные задачи оптимальными силами", - подчеркнул Александр Лукашенко.

О непреходящей силе Союзного государства и залоге непобедимости

Важной темой интервью стало развитие Союзного государства. Президента попросили оценить достигнутые за последнее время результаты и перспективы на будущее.

"Оглядываясь на пройденный путь, с уверенностью могу сказать: выбор в пользу союза с Россией продиктован самой жизнью. Этот выбор спас наши страны от экономической катастрофы и потери суверенитета", - подчеркнул Александр Лукашенко. Особенно остро, по его словам, это проявилось после кризиса 1998 года, когда предприятия останавливались, цены росли, люди теряли сбережения. Именно тогда стало окончательно ясно: либо страны вместе находят решение, либо каждая будет выживать поодиночке. "И мы нашли этот путь - через реальную экономическую интеграцию, создание совместных производств, согласованную социальную политику", - констатировал Президент.

Конечно, не все получалось сразу, порой казалось, что компромисс невозможен, но всегда было очевидно: цена вопроса не в краткосрочной выгоде, а в исторической судьбе народов.

"Мы прошли через множество испытаний: финансовые кризисы, глобальные экономические потрясения, бешеные санкции Запада. Вместе мы выдержали серьезную проверку на прочность. Выдержали потому, что создали уникальный формат интеграции, не имеющий аналогов в мире, - обратил внимание Глава государства. - При этом каждая страна сохраняет свой суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство. Сильные суверенные государства - сильный союз. Вот формула успеха любой интеграции".

"Да, ресурсы у Беларуси и России разные. Но в этом и сила СГ. Мы не дублируем друг друга, а органично дополняем, закрываем пробелы и умножаем преимущества", - добавил он.

Россия была и остается главным торгово-экономическим партнером Беларуси. По итогам 2024 года Беларусь вошла в четверку стран мира по объему товарооборота с Россией и продолжает лидировать среди стран СНГ. Торговый оборот между странами вырос в семь раз, достигнув в прошлом году вместе с услугами почти $60 млрд.

Повышенное внимание уделяется импортозамещающим проектам. Так, например, появился карьерный самосвал БЕЛАЗ грузоподъемностью 90 т с российским двигателем Ярославского моторного завода мощностью 1050 л.с. (ранее в данном классе применялись только импортные двигатели).

Но главным достижением Союзного государства Александр Лукашенко считает ощутимое улучшение качества жизни граждан Беларуси и России. Они пользуются равными правами в СГ при трудоустройстве, социальном обеспечении, медицинском обслуживании, образовании и в пенсионных вопросах. Введены льготные тарифы на мобильную связь, расширены избирательные права, увеличено число авиарейсов между регионами.

Основой дальнейшего развития союзнических отношений двух стран является углубление региональной интеграции, отметил Президент. В этом аспекте он упомянул про ежегодный Форум регионов Беларуси и России.

"Взаимодействие в научно-технической сфере прошло серьезную эволюцию от поддержки отдельных отраслей до создания принципиально новых направлений. Особенно ярко этот прогресс виден в космической сфере. Только представьте: восемь совместных программ, первая белорусская женщина-космонавт на орбите, действующий совместный спутник дистанционного зондирования Земли и новый аппарат с рекордным разрешением в 35 см, где начинка наша, а платформа - российская", - продолжил Глава государства.

Идет активная работа над созданием единого цифрового пространства, развитием искусственного интеллекта, внедрением умных технологий. "Настоящим технологическим прорывом и символом дружбы братских народов стала Белорусская АЭС, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это наш ответ политическому давлению и площадка для развития собственных компетенций в использовании мирного атома".

"Однако без построения объединенных рынков энергоресурсов сложно рассчитывать на эффективное движение вперед. Подписанный договор об общем рынке электроэнергии - только начало. Нам нужно двигаться дальше: создавать общий рынок газа, устанавливать единые правила нефтяного рынка, обеспечивать справедливые цены для переработчиков, равные условия хозяйствования для субъектов обеих стран, - убежден белорусский лидер. - В этом и суть нашего Союзного государства - не просто помогать друг другу, а создавать общие правила игры, ведущие к формированию полноценного единого экономического пространства с сохранением политического суверенитета каждой страны. 25 лет назад мы заложили для этого фундамент. Сегодня строим здание, а завтра возведем целый город на основе технологического суверенитета наших экономик. В нем обязательно найдется место для новых совместных проектов, прорывных технологий и новых открытий".

Александр Лукашенко заметил, что с Президентом России Владимиром Путиным они часто говорят: союз Беларуси и России проверен временем. "Но сегодня я скажу больше - он проверен самой жизнью. И пока мы сохраняем верность общим идеалам, пока мы вместе строим общее будущее, нас не сломить никому. В этом непреходящая сила Союзного государства, залог нашей непобедимости", - заявил белорусский лидер.

О значении военной службы для каждого мужика

Тематика издания, конечно, предполагала и вопросы про силовой блок. В интервью не могла не прозвучать тема военной службы, и Глава государства, отвечая на вопрос, подробно рассказал про свой опыт службы в погранвойсках.

"Как и все советские ребята, считал и считаю защиту Родины долгом настоящего мужчины, - подчеркнул он. - Я часто говорю: какой же ты мужик, если не служил. Служить в годы моей юности было почетно. Солдат в то время вызывал у всех искреннее уважение".

В Беларуси, по словам Президента, вернули престиж военной службе, который был почти утрачен в 1990-е годы, и сейчас ребята стремятся служить.

"Военная служба закалила мой характер. Ее всегда вспоминаю с теплотой. Я благодарен командирам, которые меня многому научили. Часто думаю, что если бы не попал в погранвойска, не был бы тем, кто я есть сегодня", - сказал Александр Лукашенко. Он пояснил, что как единственный сын у матери и педагог по образованию в те годы не подлежал призыву. Но все же принял решение служить. "Отчасти вдохновился примером двоюродных братьев и выбрал погранвойска, - уточнил Глава государства. - Я, конечно, рвался туда, где сложно. Хотелось испытать предел своих возможностей, проявить себя, принести пользу Родине. Наше поколение было так воспитано".

Направление на службу Александр Лукашенко получил в Брестский пограничный отряд - лучший в Советском Союзе. И надо было соответствовать этому статусу. "Тренировали нас мощно, - рассказал он про тот период. - На границе обстановка всегда напряженная, требует постоянной боевой готовности. А в таких условиях могут служить только физически крепкие, морально устойчивые и ответственные люди".

"Дослужился до инструктора политотдела воинской части Западного пограничного округа, - добавил Президент. - Мне нравилось работать с личным составом. После работы в комсомольских органах и лектором в обществе "Знание" решил продолжить службу офицером в 120-й Рогачевской дивизии имени Верховного Совета БССР. Должность заместителя командира роты требовала умения настроить солдат на освоение военного дела, воспитать в каждом характер воина, настоящего защитника. Решение сложных задач имеющимися силами развивало умение разглядеть людей, просчитать их возможности, подсказать, где и в чем у каждого есть скрытый резерв".

По словам Главы государства, он гордится тем, что довелось поучаствовать в учениях "Запад-1981": "Серьезные учения. Когда натовцы их увидели, поняли, что с нами шутки плохи".

"Через военную службу познал простую истину: уважающая себя независимая страна не может существовать и развиваться без хорошо оснащенной и профессионально организованной армии. Сегодня этот опыт помогает мне как Главнокомандующему эффективно выстраивать и укреплять систему национальной безопасности страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

О спортивном потенциале, который крепнет вопреки давлению

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на один из вопросов, рассказал о своем отношении к физкультуре и спорту, а также о развитии этих направлений в стране.

"Для нашей страны спорт - не просто соревнования и медали. Это один из краеугольных камней государственной социальной политики, инструмент развития международных связей и площадка для народной дипломатии. А самое главное - здоровье нации", - обратил внимание Глава государства.

По его словам, санкции международных спортивных органов поставили белорусских атлетов и тренеров в непростые условия. "Однако, вопреки давлению, мы не только сохранили, но и укрепляем спортивный потенциал страны", - констатировал Президент, отметив в этой связи особую роль сотрудничества с Россией. Так, за последние три года проведено более 1,7 тыс. совместных соревнований и учебно-тренировочных сборов.

В наиболее уязвимом положении оказались командные игровые виды спорта, которые лишились привычного международного календаря. Но и тут была налажена системная работа, в том числе за счет участия в различных лигах, созданных россиянами.

"Мы активно развиваем спортивные связи с другими дружественными странами. Результаты выступления белорусских спортсменов на таких престижных соревнованиях, как Игры стран БРИКС, "Дети Азии" и "Игры будущего", демонстрируют наш высокий потенциал и приверженность Беларуси основополагающим олимпийским принципам, - констатировал Александр Лукашенко. - Наша страна не только участвует в международных стартах, но и сама выступает организатором крупных спортивных мероприятий. Мы не закрываемся от мирового сообщества и гостеприимно принимаем у себя атлетов из других стран". Например, иностранные участники традиционно проявляют интерес к ежегодно проводимым в Беларуси турнирам по борьбе, художественной гимнастике, боксу и другим видам спорта.

Совместно с Россией опробован новый формат открытых соревнований - Кубок сильнейших спортсменов. В этом году они охватывают 3 зимних и 15 летних видов спорта. На территории двух стран с начала года уже проведено 12 таких турниров с участием представителей 18 государств.

"Для спортсменов и их тренеров мы предусмотрели меры материального стимулирования за высокие результаты на международных соревнованиях, альтернативных мировым и континентальным. Последовательно реализуем программы господдержки спорта, - привел примеры системной работы по поддержке и развитию спорта Президент. - Успешно ведется подготовка спортивного резерва, активно развивается детский и массовый спорт. Появляются новые и подающие надежды юные таланты".

Что касается личного отношения Александра Лукашенко к спорту, то оно хорошо известно. Спорт всегда занимал и продолжает занимать важное место в жизни Главы государства. "Физическая активность - не просто хобби, это образ жизни, который я пропагандирую и которому следую сам. По возможности, конечно, но стараюсь не реже двух раз в неделю выходить на лед, тренироваться, - рассказал Президент. - Я бы очень хотел, чтобы наша молодежь так же отдавалась выбранному делу, стремилась быть сильной и успешной".