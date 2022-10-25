Импортеров обязали менять стоимость медицинских товаров при снижении курсов валют

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 380, которым внесены изменения в Указ № 366 от 11 августа 2005 года "О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику".

Документом установлены единые подходы к переоценке импортных медицинских товаров при изменении курсов валют независимо от страны производства. А именно закреплена обязанность импортеров корректировать стоимость медицинских товаров, поставленных с отсрочкой платежа, при снижении курсов валют.

Указ принят в целях совершенствования ценовой политики на рынке медицинских товаров и направлен на сохранение ассортимента востребованных лекарств на внутреннем рынке, обеспечение их доступности для населения и организаций здравоохранения.