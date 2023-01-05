Имена Героев Советского Союза присвоены погранзаставам "Глушкевичи" и "Бенякони"
Имена Героев Советского Союза присвоены двум пограничным заставам Беларуси. Соответствующий Указ подписал Глава государства Александр Лукашенко.
Пограничной заставе "Глушкевичи" 21-го пограничного отряда органов пограничной службы присвоено имя Героя Советского Союза подполковника Ивана Андреевича Анкудинова, погранзаставе "Бенякони" 18-го погранотряда - Героя Советского Союза ефрейтора Федора Гавриловича Крылова.
Такое решение Президента принято в целях патриотического воспитания молодежи, сохранения исторической памяти, популяризации боевых традиций и воинской службы в органах пограничной службы.