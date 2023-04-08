Хоккейная команда Президента победила в XVI Республиканских соревнованиях любителей хоккея

Хоккейная команда Президента Беларуси в 14-й раз стала победителем Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

На льду столичной "Олимпик-Арены" 8 апреля дружина Главы государства во втором поединке решающей серии XVI турнира выиграла у команды Минской области со счетом 6:4 (2:0, 1:1, 3:3). Неделю назад президентская команда также была сильнее - 6:1.

Лучшими игроками сегодняшнего матча признаны Андрей Костицын и Александр Кручинин.

Бронзовые награды завоевали хоккеисты Брестской области, обыгравшие в матче за третье место сборную Гомельской области с результатом 5:3.

По итогам турнира определены лучшие по игровым амплуа: вратарь - Максим Щепко (Минская область), защитник - Андрей Башко (команда Президента Беларуси), нападающий - Андрей Костицын (команда Президента Беларуси). Лучшим бомбардиром стал форвард команды Брестской области Александр Короткевич, в активе которого 28 очков - 16 шайб и 12 голевых передач. Призы лауреатам соревнований вручили Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и глава Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович.

Хоккейная команда Президента - 14-кратный победитель этих соревнований, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.