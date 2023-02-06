Госкомитет судебных экспертиз ожидает реорганизация
Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 февраля подписал Указ № 24 "О совершенствовании системы Государственного комитета судебных экспертиз".
Документ предусматривает реорганизацию ряда межрайонных отделов Государственного комитета судебных экспертиз путем присоединения к ним малочисленных отделов, что позволит увеличить количество штатных должностей судебных экспертов.
Указанные организационно-штатные мероприятия направлены на более рациональное использование имеющихся ресурсов, расширение экспертных возможностей региональных подразделений, обеспечение проведения большего числа экспертиз по территориальному принципу.