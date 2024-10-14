Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября заслушал доклад Президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко.

Подведены итоги участия белорусских атлетов в прошедших крупных международных стартах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже, обсуждены перспективы участия в предстоящей в 2026 году зимней Олимпиаде, а также вопросы дальнейшего развития в Беларуси спорта высших достижений.

Александр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление и разного рода ограничения, белорусские спортсмены проявили волю к победе, добившись высоких результатов. Он отметил необходимость и далее укреплять сотрудничество в сфере физической культуры и спорта, прежде всего с Россией, государствами СНГ и другими дружественными странами, чтобы обеспечивать участие атлетов в крупных международных стартах.

Отдельное внимание Глава государства обратил на поддержку в стране детско-юношеского спорта. Работа в этом направлении нуждается в дальнейшем совершенствовании. В качестве позитивного примера в этом плане было отмечено участие юных белорусских атлетов в Играх "Дети Азии" и "Дети Приморья".

Во время доклада на первое полугодие 2025 года был анонсирован большой разговор о состоянии дел в спортивной отрасли в целом.