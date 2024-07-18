Утром 18 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко об устранении в регионе последствий урагана.

Иван Крупко подробно доложил Президенту о ходе восстановительных работ в области и ситуации на утро четверга в целом.

Главой государства поставлена задача к утру завтрашнего дня завершить все работы по подключению населения к электропитанию, в том числе в самых отдаленных населенных пунктах.

"К утру все проблемы, особенно для населения, должны быть сняты", - так звучало поручение Президента.

Министерству энергетики и председателям облисполкомов поставлена задача по ревизии всех энергетических мощностей и электросетей, а также наличия линий резервного питания. В случае выявления малейших факторов, вызывающих настороженность, старые сети должны быть демонтированы и заменены во избежание в будущем подобных ситуаций. Таково еще одно поручение Александра Лукашенко.

Еще один блок поручений касался устранения последствий стихии в лесном массиве.