Доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко

    Утром 18 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко об устранении в регионе последствий урагана.

    Иван Крупко подробно доложил Президенту о ходе восстановительных работ в области и ситуации на утро четверга в целом.

    Главой государства поставлена задача к утру завтрашнего дня завершить все работы по подключению населения к электропитанию, в том числе в самых отдаленных населенных пунктах. 

    "К утру все проблемы, особенно для населения, должны быть сняты", - так звучало поручение Президента.

    Министерству энергетики и председателям облисполкомов поставлена задача по ревизии всех энергетических мощностей и электросетей, а также наличия линий резервного питания. В случае выявления малейших факторов, вызывающих настороженность, старые сети должны быть демонтированы и заменены во избежание в будущем подобных ситуаций. Таково еще одно поручение Александра Лукашенко.

    Еще один блок поручений касался устранения последствий стихии в лесном массиве.