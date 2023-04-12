День государственных флага, герба и гимна будет отмечаться в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля подписал Указ № 105, которым корректируется Указ от 26 марта 1998 года № 157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".

Название государственного праздника изменено с "День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь - второе воскресенье мая" на "День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь - второе воскресенье мая".

Новое название позволит отдать дань уважения всем трем государственным символам Беларуси.